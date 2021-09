Governador visita sede da empresa Neoenergia, no Rio de Janeiro

Governador Leite conversou com o presidente Mario Ruiz-Tagle, com a presidente adjunta Solange Ribeiro e diretores - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite esteve no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17/9), para cumprir uma série de agendas. Entre as quais, uma visita à sede da Neoenergia, a segunda maior empresa brasileira de energia em número de clientes, que atua em 18 Estados e no Distrito Federal. Leite foi recebido pelo presidente Mario Ruiz-Tagle e pela presidente adjunta Solange Ribeiro, além de demais diretores.

“Estamos em um processo de intensas mudanças no Estado, com privatizações e concessões de setores energéticos, e faremos tudo que estiver ao alcance do governo do Estado para estimular e incentivar investimentos em projetos de energia no RS”, disse Leite.

Atuante nos quatro segmentos do setor elétrico (geração, transmissão, distribuição e comercialização), a empresa distribui energia a 15,6 milhões de clientes e tem 4 gigawatts (GW) em operação de capacidade instalada, além de 1 GW em construção. São 1,4 mil quilômetros de linhas de energia em operação e cerca de 5,3 mil quilômetros em construção.

Os secretários Marco Aurelio Cardoso (Fazenda), Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura), Leonardo Busatto (Parcerias) e Agostinho Meirelles (Gestão e Administração Pública), e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, também fizeram parte da comitiva.

Governador Leite e secretários de Estado estiveram reunidos com a direção do BNDES - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

À tarde, Leite esteve na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para participar de nova reunião de alinhamento de carteira dos projetos que estão sendo desenvolvidos em parceria entre o governo do Estado e o banco. Nas duas últimas semanas, o governador participou de reuniões de alinhamento com representantes do banco, ambas virtuais.

O governo do RS e o BNDES têm sido parceiros no processo de modernização do Rio Grande do Sul.Em maio de 2019, Leite e o então presidente do banco, Joaquim Levy, assinaram acordo de cooperação técnica para a implementação de projetos de desestatização no Rio Grande do Sul, como privatizações e concessões.

Governador foi um dos painelistas do encontro anual do Movimento Pessoas à Frente - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Pela manhã, antes da visita à Neoenergia, o governador foi um dos painelistas do encontro anual do Movimento Pessoas à Frente, apoiado pelo Instituto Humanize, pela Fundação Lemann e pela República.org. O governador participou do encerramento do encontro, no painel "Negociando o Inegociável", que também contou com a participação de Daniel Shapiro, professor da Universidade de Harvard, nos EUA, e autor do livro homônimo.

“No começo da gestão, escutamos cada um dos deputados individualmente para alinharmos as expectativas. Sempre que apresentamos nossas propostas de reformas e modernização do Estado, oferecemos um espaço para contestação, que é fundamental para estabelecer um bom diálogo. Assim, fomos construindo esse ambiente que possibilitou amplas reformas e processos de privatizações e concessões e que, agora, permite que planejemos investimentos em áreas estratégicas”, ponderou Leite, durante o painel.