Secretaria da Saúde e Cosems publicam comunicado sobre vacinação de adolescentes

A Secretaria da Saúde (SES) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RS) divulgaram, nesta sexta-feira (17/9), uma nota conjunta sobre a vacinação de adolescentes no Estado, em função de mudança de regras anunciada pelo Ministério da Saúde (MS).

No documento, as duas instâncias reforçam que começaram a vacinar os adolescentes sem comorbidades no Estado no prazo inicialmente indicado pelo MS, 15 de setembro, e que têm interesse em continuar imunizando esse público, desde que garantidas as doses necessárias.

"Nossa intenção é seguir protegendo os adolescentes com a vacina, de forma simultânea com o avanço da dose de reforço dos idosos e completando 100% do público vacinável no Rio Grande do Sul, ou seja, todos os maiores de 18 anos", explicou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. "Começamos a vacinar os adolescentes na data indicada pelo ministério e queremos continuar, desde que tenhamos doses Pfizer disponíveis. Nosso desejo é que o Ministério da Saúde reveja a posição tomada.”

Em relação à segunda dose dos adolescentes que já foram imunizados com a D1, o Estado acrescenta que todos têm direito à completar o esquema vacinal. Doses serão disponibilizadas no tempo oportuno.

•Clique aqui e acesse a nota conjunta.