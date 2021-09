Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) distribrui 14 toneladas de alimentos em Tenente Portela

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) irá distribuir até novembro aproximadamente 14 toneladas de alimentos em Tenente Portela, na região Celeiro do Estado. Na quarta-feira (15/09) uma parte dos alimentos foi entregue na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural para 60 famílias, das quais 30 são indígenas e 30 são vinculadas à Pastoral da Criança e moram em bairros da cidade. A ação é coordenada pela Prefeitura de Tenente Portela com apoio da Emater/RS-Ascar.

Os fornecedores das cestas são um grupo de aproximadamente 25 famílias de agricultores familiares e indígenas. Pela venda destes alimentos ao Governo Federal este grupo de fornecedores irá receber durante o ano de 2021 um montante de R$ 76 mil reais.

No total, recebem as cestas 270 famílias de baixa renda cadastradas pela Prefeitura, no entanto os alimentos chegam a um número bem maior de pessoas, atendidas por oito instituições.

"Além destas 270 famílias tem mais um grupo beneficiado, que é atendido em três escolas indígenas, na Apae, na Casa Lar da Criança, no Cras, na Pastoral da Criança e no Hospital Santo Antônio, então é difícil calcular quantas famílias, de fato, serão beneficiadas", disse o extensionista rural da Emater/RS-Ascar José Rubens Hermann dos Santos.

No município, a Emater/RS-Ascar está diretamente envolvida na execução do PAA, especialmente nas etapas que envolvem a busca de produtores fornecedores de alimentos, o acompanhamento da produção, o recebimento dos produtos e a organização das cestas, bem como a entrega dos alimentos às famílias e entidades beneficiadas.

Também participaram do ato de entrega dos alimentos do PAA o prefeito, Rosemar Sala, secretária municipal de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala, cacique da Terra Indígena Guarita, Carlinhos Alfaiate, e extensionistas rurais da Emater/RS-Ascar.

