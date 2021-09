Acidente de trabalho causa a morte de um homem em Coronel Bicaco

Na manhã desta sexta-feira (17) um acidente de trabalho causou a morte de um homem em silo de armazenamento de grãos na localidade de Campo Santo, interior de Coronel Bicaco.

Segundo informações preliminares o homem realiza serviços de manutenção na fita de condução de grãos na empresa, quando por motivos desconhecidos ficou com parte do corpo prensado nos equipamentos.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco, Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local. O homem foi reanimado no local e conduzido ao Hospital de Palmeira das Missões, porém devido à gravidade dos ferimentos não resistiu e veio a óbito.

Até o momento do fechamento da matéria a identidade da vítima não foi revelada.

Aguardem mais informações….

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.