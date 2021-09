Estado inicia obras de recuperação na ERS-423, no acesso a Progresso

O governo do Estado iniciou neste mês os serviços de recuperação da ERS-423, no acesso ao município de Progresso, no Vale do Taquari. Coordenados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), os trabalhos melhorarão as condições de trafegabilidade no trecho de 22,56 quilômetros.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as atividades integram o Plano de Obras 2021-2022 e contam com investimento de aproximadamente R$ 2,1 milhão. “Com muito trabalho e seriedade, conseguimos estabelecer um cronograma de serviços que atenda às principais reivindicações na malha viária da região dos Vales", avalia . "São mais de R$ 28 milhões destinados à qualificação de rodovias essenciais para a circulação de pessoas e o escoamento da produção agrícola e industrial."

Conforme o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as ações na ERS-423 incluem a substituição do asfalto danificado e nivelamento da pista nos pontos críticos, além de reparos localizados. “Revitalizaremos não só o pavimento como a sinalização. Além disso, faremos o corte da vegetação às margens de todo o trecho”, afirma. "Com esse conjunto de serviços, proporcionaremos uma via muito mais segura para a comunidade", acrescenta Faustino.

A previsão é de que as obras na ERS-423 sejam concluídas em três meses.