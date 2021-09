Rio Negrinho recebe R$ 8,6 milhões em investimentos do Governo do Estado

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

O governador Carlos Moisés autorizou o repasse de R$ 8,6 milhões para investimentos na cidade de Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense. Um ato na Câmara de Vereadores formalizou a parceria com a prefeitura municipal na noite desta quinta-feira, 16. Serão R$ 5 milhões para a construção de um elevado sobre a via férrea na Rua Jorge Zipperer, R$ 2,5 milhões para a construção de uma creche, R$ 150 mil para a Apae local e R$ 950 mil em emendas parlamentares para ações diversas.

“Estamos fazendo esses investimentos por conta dos ajustes realizados na gestão do Estado. São ações e obras que farão a diferença na vida das pessoas. Aqui em Rio Negrinho, assim como em outras cidades de Santa Catarina, nós alocamos recursos próprios, pois acreditamos no municipalismo. Os atos aqui são um exemplo concreto disso”, afirma o governador.

O elevado sobre a linha férrea ajudará a dar mais fluxo ao trânsito na região central de Rio Negrinho. Com a passagem dos trens, o tráfego chega a ficar parado por até 15 minutos. Segundo o aposentado Udo Carlos, de 77 anos, a obra é aguardada há décadas.

“Quando o trem passa, tranca tudo. É preciso ter paciência. Com o elevado, você vai ficar mais tranquilo para dirigir. Vai melhorar bastante a situação”, diz Carlos.

O prefeito Caio Treml salientou que o projeto foi desenvolvido ainda no ano de 2012, mas apenas agora será levado adiante, com a parceria com o Governo do Estado: “O elevado nos dará mais mobilidade, pois o trem chega a trancar a cidade em até três pontos nos horários de pico. Essa obra também trará mais desenvolvimento para os bairros da nossa cidade. O momento é de agradecer”.

A solenidade em Rio Negrinho teve a presença de de deputados estaduais, do deputado federal Darci de Matos, de secretários de Estado, além de prefeitos e vereadores da região. Também nesta quinta-feira, o governador anunciouR$ 27,2 milhões em investimentos no Planalto Norteem ato na cidade de São Bento do Sul.

O roteiro pelo Norte do Estado continua nestasexta-feira, 17, quando o governador Carlos Moisés anuncia recursos em Joinville.