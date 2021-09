Retomados voos comerciais em mais três aeroportos de Santa Catarina

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

Já tem já tem data marcada a retomada dos voos comerciais em mais três aeroportos regionais de Santa Catarina. No dia 27 de setembro, voltam a operar com linhas regulares os aeroportos Carlos Alberto da Costa Neves, de Caçador, Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto, e Hélio Wassun, em São Miguel do Oeste. Com isso, o Estado passa a contar com oito aeroportos operando linhas regulares de passageiros, ligando polos regionais à Capital e ao restante do mundo.

“Tantos aeroportos operando ao mesmo tempo é algo até então inédito pelo menos nos últimos 10 anos. O Governo do Estado quer aproximar as nossas regiões com o fortalecimento da aviação regional, que é sinônimo de desenvolvimento”, comemora o governador Carlos Moisés.

As novas rotas serão operadas pela empresa Aerosul, que já disponibilizou a venda de passagens pelo site www.aerosul.com.br. Há bilhetes com preços a partir de R$ 399, dependendo do horário e do trecho.

As negociações começaram em agosto, com uma visita técnica aos aeroportos. Especializada em voos regionais, a Aerosul vai operar com aeronaves caravan com capacidade para nove passageiros. A ideia é ampliar a operação com a criação da demanda.

“Para se ter uma ideia, por terra são necessárias 11 horas de viagem de São Miguel do Oeste para Florianópolis. Em um voo direto, o trecho é executável em uma hora e meia”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Os avanços são reflexo da política de incentivo à aviação regional em Santa Catarina. O Aeroporto do Planalto Serrano estava inoperante e o de Jaguaruna prestes a fechar, em 2019. “O retorno das empresas só demonstra que o Governo do Estado está no rumo certo ao investir na aviação regional”, avalia o secretário.