Em São Bento do Sul, Carlos Moisés anuncia R$ 27,2 milhões em investimentos para o Planalto Norte

Importantes obras sairão do papel no Planalto Norte Catarinense. O governador Carlos Moisés anunciou, durante solenidade em São Bento do Sul nesta quinta-feira, 16, a liberação de R$ 27,2 milhões para uma série de ações na região. São investimentos em infraestrutura, educação especial e saneamento, além da entrega de emendas parlamentares.

“Estamos retornando a São Bento para cumprir a nossa promessa de que nenhuma região do nosso Estado seria esquecida. Estamos investindo mais de R$ 27 milhões na região. São ações importantes para trazer ainda mais desenvolvimento aqui para o Planalto Norte, que é tão importante para Santa Catarina”, afirma o governador.

A área de infraestrutura foi a mais beneficiada. O chefe do Executivo anunciou licitações para a recomposição funcional de cinco trechos de rodovias: a SC-135, entre Porto União e Matos Costa, a SC-418, do entroncamento da BR-101 até Campo Alegre, a SC-477, entre Canoinhas e Matos, e dois trechos da SC-415, em São João do Itaperiú e em São Francisco do Sul. Nesta etapa, o Governo do Estado investirá R$ 11 milhões.

Outro importante investimento será a melhoria da interseção entre a SC-418 e a Avenida dos Imigrantes, em São Bento do Sul. A obra, que aumentará a segurança dos motoristas que trafegam pela região, terá um custo de R$ 5,3 milhões. Ainda em São Bento do Sul, foi autorizado o repasse de R$ 3 milhões para a pavimentação da Estrada das Neves. Outras vias que receberão melhorias são a Rua José Ruckl (R$ 1,8 milhão), a Rua Augusto Wunderwald (R$ 1 milhão) e a Rua Adolfo Becker (R$ 300 mil). Em Campo Alegre, será pavimentada a Rodovia Municipal RM-080, por meio de um repasse de R$ 1,5 milhão.

O prefeito de São Bento do Sul, Antonio Tomazini, destacou a boa relação com o Governo do Estado, o que garantirá o início de uma série de obras esperadas pela população.

“O que eu assisti hoje é algo que eu não imaginava ver para São Bento do Sul. É um grande volume de recursos. Nós solicitamos a pavimentação de algumas ruas e fomos prontamente atendidos”, conta.

Educação Especial

O último ato da noite foi a assinatura de uma parceria com a Samae para a construção do sistema de esgotamento sanitário da penitenciária local. O investimento do Estado será de aproximadamente R$ 1 milhão, com contrapartida de R$ 232 mil da Samae.

A solenidade em São Bento do Sul foi acompanhada por deputados estaduais, secretários de Estado, prefeitos e vereadores do Planalto Norte.