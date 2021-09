Governador recebe convites para evento do Ministério Público e formatura de policiais civis

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta quinta-feira (16/9), no Palácio Piratini, um convite para o evento “O Ministério Público de uma nova era: reflexões e projeções”, que ocorre em 30 de setembro e 1º de outubro, em Gramado.

Com realização do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), o seminário apresentará painéis sobre a relação do Ministério Público com a era digital e a sociedade conectada, comunicação e prioridades institucionais, entre outros. Participaram da entrega do convite o procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, e os procuradores de Justiça Fabiano Dallazen e Júlio Melo.

Representantes de alunos da Academia de Polícia Civil do RS entregaram convite para formatura de 121 escrivães e 126 inspetores - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Logo depois, o governador recebeu dos alunos do curso de Formação Profissional da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul o convite para a formatura de 247 novos policiais civis (121 escrivães e 126 inspetores), agenda para 27 de setembro, em Porto Alegre.

Ao entregarem o convite para o governador, que foi escolhido patrono da turma, os alunos agradeceram pela possibilidade de o curso ter sido realizado mesmo durante a pandemia, com cuidados sanitários, garantindo a formatura. “A pandemia é um desafio, mas o crime não da trégua, então precisamos garantir essa formação para continuar no caminho de redução de todos os indicadores de criminalidade, que é o que estamos observando. Vocês entrarão na Polícia Civil em um cenário muito melhor do que o de três anos atrás, o que nos deixa muito felizes”, disse Leite.