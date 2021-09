Estado distribui vacinas Astrazeneca e Coronavac para segunda dose na sexta (17)

O governo do Estado distribuirá às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), na sexta-feira (17/9), as 121.250 doses de vacinas contra a Covid-19 da Astrazeneca que chegam ao Estado nesta quinta-feira (16/9). Também serão entregues doses de Coronavac reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), todas destinadas à segunda aplicação (D2) no tempo oportuno de quem já recebeu a primeira dose (D1).

Com essa distribuição, o Rio Grande do Sul terá enviado aos municípios 82% das segundas doses de Astrazeneca referentes à remessa cujo intervalo da data de distribuição completará 12 semanas no dia 23 deste mês.

As 191.880 doses de Pfizer recebidas na tarde desta quinta-feira (16/9) não deverão ser distribuídas às CRSs de imediato, para que se mantenham mais tempo congeladas na Ceadi. “Os municípios ainda têm doses de Pfizer em estoque. Vamos entregá-las na próxima semana para diminuir o risco de perda de vacinas”, justificou a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Os números exatos de doses por municípios serão calculados pela equipe técnica da Secretaria da Saúde (SES).

A secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, ressalta a importância de a população voltar aos postos de saúde para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19: “A imunização só fica completa e atinge os níveis adequados de proteção após a aplicação da segunda dose, no caso das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac”.