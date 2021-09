Governador fala sobre educação e retomada econômica em evento da câmara Brasil-Alemanha

O governador Eduardo Leite foi o palestrante da reunião-almoço da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHKRS) realizada em formato virtual nesta quinta-feira (16/9). Com o tema "Educação: capital para retomada econômica pós-pandemia", o governador falou com um público formado por empresários e investidores sobre as iniciativas da gestão estadual e as perspectivas para os próximos meses.

Inicialmente, Leite pontuou todas as medidas adotadas pelo governo para enfrentamento à pandemia no Estado e também as iniciativas para permitir o ensino remoto em um primeiro momento e, depois, o retorno às atividades presenciais de ensino, incluindo aulas híbridas. Para isso, destacou que houve um esforço conjunto de toda a gestão estadual.

“Sempre digo que existem tarefas que são de todo um governo. Quando estávamos no início, especialmente preocupados com o ajuste fiscal das contas públicas, falávamos para a equipe que ajuste fiscal não era tarefa apenas da Secretaria da Fazenda, e sim de todo o governo, e temos conseguido isso. Agora, é a mesma coisa, e com urgência: a educação não é só tarefa da Secretaria da Educação, é de todo o governo. Todos temos de estar alinhados, de modo a fazer tudo que for possível para recuperar o tempo perdido em função da pandemia”, destacou o governador.

Em seguida, Leite falou das medidas voltadas à economia, destacando que o Rio Grande do Sul teve crescimento do PIB três vezes maior do que o do Brasil (de 4,7%, ante 1,5% do país) na atual gestão, do 1º trimestre de 2019 ao 2º trimestre de 2021. Esse resultado vai ajudar na redução das alíquotas de ICMS, majoradas desde 2016, de combustíveis, energia, comunicações e a alíquota modal.

Por fim, o governador destacou as iniciativas com as quais o governo do RS pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população, que foram reunidas no programa transversal Avançar RS. Entre as ações e projetos já anunciados estão o Plano de Obras, que prevê R$ 1,3 bilhão em investimentos viários até 2022; o Plano de Concessões de Rodovias, com R$ 11,3 bilhões em investimento com a parceria da iniciativa privada em 30 anos; o Pavimenta, que prevê R$ 170 milhões para obras nos municípios; o Avançar na Cultura, que terá R$ 76,1 milhões em recursos do Tesouro para o setor; e o Avançar na Saúde, com mais R$ 249,7 milhões até 2022, também com orçamento do Estado.

“Para fechar, vou dar spoiler, porque ainda estamos fechando, mas em breve lançaremos o Avançar na Educação, em que vamos atualizar o plano de investimentos na educação pública estadual, pensando em qualificar o que a gente entende que mais fortemente pode impactar na qualidade de ensino do RS neste pós-pandemia”, afirmou o governador.

Depois da palestra, Leite respondeu a questionamentos dos espectadores e dos mediadores do evento, o presidente da AHKRS, Marcus Coester, e o diretor executivo, Dietmar Sukop.

Entidade de fomento e estímulo às relações econômicas bilaterais entre Brasil e Alemanha, a AHKRS integra uma tradicional rede presente em 94 países. O objetivo é abrir caminho para produtos e serviços gaúchos e aproximar o sul do país dos mercados alemão e europeu.