Secretaria de Educação e 7ºBPM tratam da implantação da Escola Cívico Militar em Três Passos

Estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (15/09), junto ao 7ºBPM (Batalhão de Polícia Militar) o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto Luis Gustavo Graffitti, a coordenadora pedagógica, diretora Marial Loreni Gay Back, da Escola Municipal João Padilha do Nascimento, Capitão João Paulo Andrighetto, e o Sargento Marcos Daniel Mai, para tratar do andamento da implantação da Escola Cívico Militar no Município de Três Passos.

No encontro foi dialogado sobre os monitores que atuarão no educandário, chegando a um consenso de que inicialmente seriam necessários ao menos três, para a implantação da Escola Cívico Militar em 2022.

