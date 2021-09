Concluída a recuperação da ERS-347, entre Segredo e Ibarama

O governo do Estado concluiu as obras de recuperação da ERS-347, na região Centro-Serra. Os serviços, coordenados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), contaram com o aporte de R$ 1,4 milhão, previsto no Plano de Obras 2021-2022.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, afirma que as atividades proporcionaram a melhoria da trafegabilidade nos 20,7 quilômetros entre os municípios de Segredo e Ibarama. “É uma rodovia fundamental para o desenvolvimento econômico da região, sobretudo para o escoamento da safra de tabaco, feijão e milho”, explica. “Com essa obra concluída, estamos colaborando com a redução do custo logístico, a atração de investimentos e a autoestima da população.”

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as principais intervenções ocorreram nos pontos críticos, onde houve substituição do pavimento danificado. “Foi realizada, também, a revitalização de placas e a pintura da pista, além do corte da vegetação”, detalha. "O resultado é uma estrada em condições de segurança apropriadas para a circulação de veículos leves e de cargas”, acrescenta Faustino.

Além da ERS-347, o Daer já concluiu obras de recuperação em mais duas rodovias da região Central do Estado: a ERS-403, em Rio Pardo, e a VRS-809, em Cachoeira do Sul. Os serviços foram concluídos no final de agosto e incluíram a correção de desníveis na pista e o nivelamento do asfalto, além de reparos localizados.