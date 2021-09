Pela quinta semana consecutiva, governo não emite novos Avisos e Alertas

O governo do Estado decidiu pela manutenção do atual quadro do Sistema 3As, sem emissão de Avisos ou Alertas, pela quinta semana consecutiva. A divulgação foi feita após reunião do Gabinete de Crise, na tarde desta quarta-feira (15/9), com base no monitoramento de indicadores e recomendações feitos pelo GT Saúde.

Entre os principais dados considerados positivos, estão a queda no número de internados suspeitos ou confirmados com Covid-19 em leitos clínicos e de UTI. Até o meio-dia desta quarta (15), eram 679 internados em leitos clínicos no Estado – o menor número desde 12 de junho de 2020 – e 526 pacientes confirmados ou com suspeita da Covid em leitos de UTI – menor desde 28 de junho do ano passado.

Apesar dos dados positivos registrados no RS e de a tendência ser de estabilidade, com leve queda, o GT Saúde levou ao Gabinete de Crise a preocupação com os números da pandemia em outros países. Nos Estados Unidos e em Israel, que registram elevados percentuais de vacinação da população, há piora em indicadores quando comparados a momentos anteriores ao início da vacinação.

“Assim como esses países passaram por longos períodos de redução e depois de estabilização dos números, e agora estão convivendo com a piora do quadro, estamos preocupados e ainda mais atentos para observar a situação no RS nas próximas semanas. Por isso, além dos gestores públicos manterem a exigência de protocolos e a fiscalização, pedimos que a população reforce os cuidados de prevenção”, destacou o coordenador do GT Saúde e diretor do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Pedro Zuanazzi.

Sob coordenação do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o Gabinete de Crise também analisou um pedido da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) para participar do processo do Sistema 3As. Como forma de ampliar o diálogo, a participação e a transparência, a decisão foi por convidar um representante técnico da entidade a integrar o GT Saúde, para colaborar com os debates.

