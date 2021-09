Em Navegantes, governador encaminha acordo para acelerar obras nas rodovias federais

O governador Carlos Moisés oficializou, na manhã desta quarta-feira, 15, o encaminhamento de toda a documentação necessária para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica que garantirá a aplicação de recursos estaduais para acelerar as obras federais nas BRs 470, 163, 280 e 285 em Santa Catarina. O ato precedeu a assinatura dos documentos, marcada para esta tarde no Ministério da Infraestrutura, em Brasília.

"Na prática, não existe dinheiro do Governo Federal, do Estado ou do Município. O dinheiro é do povo, das pessoas, e precisa ser investido para melhorar a vida de todos. É isso que estamos fazendo", resumiu o governador. Segundo ele, o ato em Navegantes foi realizado para possibilitar a participação dos prefeitos e lideranças da região. "Todos que aqui estão foram muito importantes nesse processo, e é pelos catarinenses que saneamos as contas públicas para poder investir no que importa", acrescentou.

Cooperação para fazer as obras avançarem

Serão investidos até R$ 465 milhões em recursos estaduais nas quatro rodovias, destinação já aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc). Os recursos serão aplicados na BR-470 (R$ 300 milhões), BR-163 (R$ 100 milhões), BR-280 (R$ 50 milhões) e BR-285 (R$ 15 milhões). O Acordo de Cooperação Técnica é celebrado entre o Ministério da Infraestrutura e o Governo de Santa Catarina, por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura, respectivamente.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Conforme o cronograma de execução financeira, o Governo do Estado investirá mais de R$ 125,86 milhões ainda neste ano, com pagamentos mensais a partir de outubro. Os outros R$ 339,14 milhões serão aplicados entre janeiro e julho de 2022. Pelo acordo, o DNIT seguirá responsável por acompanhar, orientar, fiscalizar e prestar apoio técnico à execução das obras, enquanto o Governo do Estado apoiará financeiramente para que os trabalhos sejam concluídos o mais rapidamente possível.

"Para chegar neste momento de assinatura, tivemos que superar várias batalhas. Não vão faltar recursos, porque eles já estão na conta para este fim", assegurou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Iniciativa com amplo apoio

O deputado estadual Milton Hobus lembrou que a sociedade apoiou a decisão do Governo do Estado em aportar recursos para destravar as obras federais. "Agora que o Estado vive um momento econômico muito bom, com condições de investir para acelerar as obras, temos que parabenizar. Com essa decisão do governador de aportar recursos, vamos ver novos horizontes para o desenvolvimento de Santa Catarina", destacou.

A importância do apoio estadual também foi destacada pelo deputado Ricardo Alba. "O Governo do Estado, com apoio da Assembleia Legislativa, faz história aqui na região. Temos a BR-470, por onde circula boa parte da economia catarinense e, infelizmente, também tira muitas vidas. Nós apoiamos o investimento porque entendemos que esta é a prioridade das prioridades em Santa Catarina", afirmou Alba.

Mais desenvolvimento

A iniciativa do Governo do Estado também teve o respaldo das entidades do Vale do Itajaí e demais regiões beneficiadas pelo investimento. "Hoje é um dia de comemoração. O governador fez uma jogada de mestre, porque hoje Blumenau está trancada. Tenho certeza de que essss investimentos vão fazer a nossa região crescer acima da média", projetou o presidente da Associação Empresarial de Blumenau (ACIB), Renato Medeiros.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Cerca de 50% do custo logístico da indústria diz respeito ao transporte rodoviário, de acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Mario Cezar de Aguiar. "Hoje é um dia histórico. Esse ato do governador traz esperança para Santa Catarina, para que continuemos crescendo", avaliou.

O ato também teve a presença do prefeito de Navegantes, Liba Fronza, o prefeito de Porto Belo e presidente da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (Amfri), Emerson Stein, o representante da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) no Vale, Rinaldo Luiz de Araújo, demais prefeitos e vice-prefeitos de todo o Vale do Itajaí, vereadores, empresários e moradores.