Empresa divulga nota sobre acidente em barca no Rio Uruguai

A empresa Barca Aliança, que realiza a travessia de veículos sobre o Rio Uruguai, entre os municípios de Barra do Guarita/RS e Itapiranga/SC, emitiu uma nota nesta terça-feira, 14, para esclarecer o acidente ocorrido na tarde de segunda-feira, 13, envolvendo dois veículos de carga e um funcionário da empresa.

Na ocorrência, um homem, de 29 anos, funcionário tripulante da embarcação, sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado ao Hospital para atendimento médico. Confira abaixo.

NOTA DE ESCLARECIMENTO – BARCA ITAPIRANGA

A empresa de navegação esclarece que o incidente ocorrido ontem, conforme relatos de testemunhas e do motorista do caminhão que feriu o tripulante funcionário, ocorreu por culpa exclusiva de uma falha mecânica no caminhão que estava sendo estacionado na balsa.

O tripulante funcionário foi lesionado quando estava orientando o embarque de veículos – conforme normas de segurança -, momento em que o caminhão teve um problema mecânico e acabou atingindo-o.

A vítima (funcionário da empresa, habilitado para o exercício das funções) encontra-se hospitalizada e passa bem. Todo o suporte está sendo fornecido para a saúde do funcionário.

Lamenta-se o incidente com o caminhão. Mas o mais importante é que a vítima está viva. Pede-se que parem com os comentários falsos sobre o ocorrido, pois a desinformação gera prejuízos para toda a comunidade que utiliza dos serviços de transporte aquaviário.

Atenciosamente,

Barca Aliança.

