Cidades do Sul e do Oeste assinam acordo para receber novas unidades do Sine

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, tem ampliado as unidades do Sine em todas as regiões do estado. Nesta terça-feira, 14, foi assinado um Termo de Cooperação entre as prefeituras de Passo de Torres e Águas de Chapecó. As cidades, no Sul e no Oeste, respectivamente, não têm unidades de atendimento para a promoção do emprego.

“O Sine é um órgão fundamental, por fazer a ponte entre quem procura vagas de emprego e quem oferta. Aproximar as oportunidades ao cidadão, este é nosso objetivo que se torna muito mais ágil quando pode ser feito por meio de parcerias. Ofertar o emprego é poder ofertar segurança para que os trabalhadores possam garantir a comida na mesa. É a dignidade das pessoas”, enfatiza o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon.

O diretor de Emprego e Renda da SDE, Diego Goulart, lembra que desde o ano passado o Estado ampliou de 124 unidades do Sine para 135 em todas as regiões. “Com essa parceria conseguimos atender desde cidades maiores até pequenos municípios que não tinham nenhuma unidade. Por meio do acordo, o Estado também fará a capacitação dos servidores”, explica Goulart.

“Essa unidade vai representar um novo começo no município. Queremos aproveitar esta oportunidade para trazer mais formalidade no emprego para a população. Fico eternamente agradecido ao Governo, ao secretário e aos vereadores que possibilitaram essa parceria tão importante”, agradeceu o prefeito de Passo de Torres, Valmir Rodrigues.

Foto: Mônica Foltran/ SDE Prefeitura de Passos de Torres

Vagas em aberto

Nesta semana, as unidades do Sine contam com 7.348 vagas em aberto em todas as regiões do Estado. São voltadas para todos os tipos de formação. Há também oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer

Candidatos devem procurar uma das unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho.

:: Veja o endereço na sua cidade aqui

Devido à pandemia, o atendimento em algumas unidades é feito por agendamento, por telefone, em outras são distribuídas senhas, como na Capital. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil, que pode ser baixada no smartphone ou tablet. Nele, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.