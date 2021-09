Novos delegados da Polícia Civil tomam posse e ocuparão suas funções em 24 municípios

Tomaram posse na manhã desta terça-feira (14/9), 30 delegados da Polícia Civil gaúcha. A cerimônia ocorreu no auditório do Palácio da Polícia, na capital. Eles foram formados pela Academia de Polícia (Acadepol), em Porto Alegre, na sexta-feira (10/9).

Na solenidade, os novos servidores escolheram a lotação, assinaram a posse e receberam o distintivo, a identidade funcional e uma camiseta da instituição. As novas autoridades policiais iniciam seus trabalhos nos próximos dias.

A escolha da lotação dos novos delegados ocorreu por ordem de classificação do concurso público, incluindo o curso de formação, iniciado em março deste ano e finalizado no início de setembro. Das vagas, cinco são para capital e cidades da Região Metropolitana, e as demais para o interior. Ao todo, delegacias de 24 municípios receberão novos servidores.

Os novos delegados representam a 48ª turma de Delegados de Polícia, formada pela Acadepol, que é a última das seis etapas do certame. A primeira, a prova objetiva, foi aplicada em maio de 2018. O concurso contou com 16 mil candidatos inscritos para ocuparem um total de 100 vagas.

Confira a distribuição dos delegados (onde não há número irá um servidor):