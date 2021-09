Governador sanciona projeto que institui o churrasco como prato típico e o chimarrão como bebida símbolo do RS

No dia em que começaram as atividades alusivas aos Festejos Farroupilhas 2021, com o acendimento da chama crioula nesta terça-feira (14/9), o governador Eduardo Leite sancionou o Projeto de Lei (PL) 80/2017, que institui o churrasco como prato típico e o chimarrão como bebida símbolo do Rio Grande do Sul.

O PL, de autoria do deputado estadual Elton Weber, busca valorizar a cadeia produtiva do churrasco e do chimarrão, dois dos principais símbolos da cultura gaúcha.

“Faz parte do nosso jeito de ser, faz parte dos nossos dias tomar chimarrão e comer churrasco. É muito mais do que itens da culinária, é motivo de reunir as pessoas. São hábitos que estão intimamente ligados à vontade do povo gaúcho de estar junto, da fraternidade e da alegria de estarmos juntos. Ainda não podemos voltar a compartilhar o mate, mas, com o avanço da vacinação, já podemos nos reunir para prosear e assar uma carne. Nada mais justo do que o chimarrão e o churrasco constarem em lei como símbolos do Estado. Parabéns pela iniciativa e aprovação, e agora vamos trabalhar cada vez mais para valorizar a nossa cultura”, destacou o governador.

No mesmo ato, ocorrido no Palácio Piratini e com transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador também sancionou o projeto que denomina Viaduto Fritz e Frida a estrutura viária inaugurada em 2018 no km 100 da RSC-287, no principal acesso ao município de Santa Cruz do Sul.

Depois de formalizar as normativas por meio da sanção, Leite cumprimentou os deputados que tiveram suas leis reconhecidas pela Assembleia Legislativa e, agora, também validadas pelo Executivo. Os projetos de lei sancionados devem ser publicados em edição extra do Diário Oficial do Estado.



PROJETOS DE LEI SANCIONADOS

• PL 80/2017

Proponente:Elton Weber

Ementa:introduz modificações na Lei 11.929, de 20 de junho de 2003, que institui o churrasco como “prato típico” e o chimarrão como “bebida símbolo” do Rio Grande do Sul.



• PL 549/2019

Proponente:Adolfo Brito

Ementa:denomina Fritz e Frida o viaduto na RSC-287, Linha Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul.