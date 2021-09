Projeto da LOA 2022 será encaminhada à Assembleia Legislativa nesta terça, dia 14

O governador Eduardo Leite encaminhará, nesta terça-feira (14/9), o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) à Assembleia Legislativa. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e os secretários Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão), Artur Lemos Júnior (Casa Civil) e Marco Aurelio Cardoso (Fazenda) também acompanharão a entrega, às 10h30.

A LOA compreende as receitas e as despesas da administração direta e indireta do Estado do Rio Grande do Sul, seus fundos, órgãos, inclusive suas fundações e autarquias.

Elaborado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão a partir de uma série de reuniões técnicas com as secretarias e demais Poderes e órgãos autônomos, o orçamento deve ser compatível com o Plano Plurianual (PPA) e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A entrega será transmitida pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa no Youtube por meio do link https://youtu.be/7ug7o9LrYIM.

Aviso de pauta

O quê: entrega do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA)

Quando: terça-feira (14/9), às 10h30min

Plataforma: canal da Assembleia Legislativa no Youtube - https://youtu.be/7ug7o9LrYIM