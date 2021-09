Vacinação em SC: Estado distribui novas doses para aplicação em adolescentes e reforço nos idosos 

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Os municípios devem utilizar essas doses, exclusivamente, para a segunda aplicação, respeitando o intervalo recomendado para cada fabricante, que é de 12 semanas para a Pfizer; de 10 a 12 semanas para a AstraZeneca; e de 28 dias para a Coronavac.

A distribuição de todas as 376.950 doses para D1 e D2 será nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de setembro. As doses das centrais regionais da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville e Mafra, Lages e Rio do Sul serão transportadas via terrestre na terça, a partir das 8h. Já as doses das centrais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina na quarta, também a partir das 8h.