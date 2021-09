Coronavírus em SC: Estado completa 40 dias sem pacientes na fila por UTI

Santa Catarina completou nesta segunda-feira, 13 de setembro, 40 dias sem nenhum paciente com Covid-19 aguardando transferências para leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). Os dados constam em relatórios divulgados pela Superintendência de Serviços Especializados e Regulação (SUR) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e disponibilizados no sitewww.coronavirus.sc.gov.br.

A última vez que a SUR registrou espera por leitos de UTI foi no dia 3 de agosto, quando dois pacientes da região de Joinville necessitaram de transferência para outras regiões. Antes disso, em 9 de julho, Santa Catarina zerou a fila de espera pela primeira vez desde que os dados começaram a ser divulgados, em 20 de março.

Santa Catarina conta hoje com 1515 leitos de UTI Adulto, sendo 959 destinados à pacientes de Covid-19. Antes da pandemia, eram 546 leitos de terapia intensiva disponíveis. No boletim divulgado nesta segunda-feira, o Estado contabiliza taxa de ocupação de 65,6%, com 623 leitos disponíveis.

Os dados de solicitações de transferências podem ser acessadas pelo site www.coronavirus.sc.gov.br ou neste link e são atualizados diariamente.