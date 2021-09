Governador recebe convite para a abertura da 30ª Mercopar, em outubro, em Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira (13/9), o convite para a abertura da 30ª Mercopar – Feira de Inovação Industrial. O evento, promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e pelo Sebrae-RS, será de 5 a 7 de outubro, em Caxias do Sul. Esta edição ocorre de forma híbrida (on-line e presencial), cumprindo os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva.

A Mercopar tem como foco a inovação e a geração de negócios no setor industrial. Em 2020, a feira bateu recorde com R$ 128 milhões em negócios gerados, alta de 96% em relação ao ano anterior. O governador afirmou que a participação no evento é sempre uma agenda prioritária. “Principalmente nesta edição especial, que celebra os 30 anos da feira. Um evento importante por toda a integração e inovação que promove para a indústria”, disse Leite.

Na Mercopar estarão reunidos pequenos, médios e grandes negócios de segmentos variados como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, além de startups.

Na entrega do convite, estiveram reunidos com o governador o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, e o superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni de Godoy. Também acompanharam a entrega o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, e o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb.