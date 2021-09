Começa recuperação da RSC-481, na região Centro-Serra

A ligação entre o Noroeste e o Centro do Rio Grande do Sul está sendo qualificada pelo governo do Estado por meio da recuperação da RSC-481. Ao todo, será investido R$ 1,7 milhão no segmento que vai do entroncamento da VRS-818, para Salto do Jacuí, até Arroio do Tigre.

“Trata-se de uma rodovia que tem papel estratégico no transporte da produção agropecuária, especialmente das safras de soja, feijão e tabaco”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Com as condições de trafegabilidade renovadas, conseguiremos reduzir o custo logístico e investir, também, no bem-estar da população."

Iniciadas no final de agosto, as obras estão, atualmente, concentradas no município de Estrela Velha. No trecho, ocorre a retirada de cerca de cinco centímetros do pavimento danificado, que está sendo recomposto com asfalto novo.

“Incluímos 26 quilômetros da estrada no Plano de Obras 2021-2022, que terão intervenções nos principais pontos críticos”, explica o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

De acordo com o dirigente, após as melhorias na pista, será a vez de revitalizar a sinalização nos locais onde foram realizadas as melhorias. “A expectativa é de que todas as atividades sejam concluídas no final deste mês, dependendo das condições climáticas”, ressalta Faustino.