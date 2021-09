Avançar na Saúde: governo lança programa de investimentos em hospitais, assistência farmacêutica e UBS nesta segunda, dia 13

Com o objetivo de qualificar o atendimento e ampliar o acesso dos gaúchos ao Sistema Único de Saúde (SUS), o governo do Estado lança nesta segunda-feira (13/9) um novo projeto do programa Avançar. É o Avançar na Saúde, que prevê investimentos em obras, na compra de equipamentos para a rede hospitalar, na assistência farmacêutica e em unidades básicas de saúde (UBS) do Rio Grande do Sul até 2022.

O evento, que contará com participação do governador Eduardo Leite, secretários, senadores, deputados, prefeitos, representantes de entidades e de fabricantes equipamentos de saúde, começa às 10h no Palácio Piratini, e serátransmitido ao vivo pelo canal do governo do Estado no Youtube.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Avançar na Saúde

Quando: segunda-feira (13/9), às 10h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Como acompanhar:canal do governo do RS no Youtube