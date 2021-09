"O sucesso da Expointer é uma das razões pelas quais confiamos na potência do RS”, disse Leite em visita à 44ª edição da feira

O governador Eduardo Leite aproveitou o feriado da Independência do Brasil, nesta terça-feira (7/9), para fazer a primeira visita à 44ª edição da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

“Fico muito feliz de, nesta terceira edição da Expointer que acompanho, poder falar menos de expectativas e de perspectivas para o Estado e mais de uma realidade, de algo que já está acontecendo. O RS é um Estado que decidiu enfrentar temas sensíveis, polêmicos e pouco simpáticos, e fizemos isso respeitando posições contrárias. Temos, hoje, um Estado com capacidade de investimentos e com uma realidade fiscal que ainda não é perfeita, mas que certamente está muito melhor que aquelas que encontramos. E a Expointer e tudo o que faz dela um sucesso é uma das razões pelas quais confiamos nesse Estado, na capacidade do povo gaúcho, que empreende, surpreende e faz acontecer, no presente, um futuro melhor para todos”, destacou o governador.

Leite esteve acompanhado pelos secretários Artur Lemos Júnior (Casa Civil), Tânia Moreira (Comunicação) e Silvana Covatti (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) durante todas as agendas na tarde desta terça (7) no parque em Esteio.

A primeira foi um almoço na casa da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), onde o governador foi recebido pelo presidente da entidade, Leonardo Lamachia. Na ocasião, Leite foi agraciado com uma medalha, concedida pela entidade.

Leite recebeu medalha da Febrac, entregue pelo presidente da entidade, Leonardo Lamachia - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

“É importante que possamos avançar, no Brasil e no RS, com tranquilidade e serenidade. O RS dá boas demonstrações de avanço para superar os problemas, e os benefícios são sentidos em todo o Estado, com planejamento de investimentos e redução de criminalidade. Deixaremos esse legado: um Estado no qual os entes e os Poderes conseguem conversar, dialogar e encontrar convergências para que possam puxar em uma mesma direção”, disse o governador, enfatizando o apoio da Assembleia Legislativa na aprovação de projetos essenciais para o ajuste fiscal do Estado, como as reformas administrativa e previdência e as privatizações.

Pavilhão da Agricultura Familiar

Um dos lugares mais procurados e uma das mais tradicionais atrações da Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar voltou a receber visitantes a pé. Em 2020, devido à pandemia de coronavírus, os produtores comercializaram seus produtos no formato drive-thru.

Nesta 44ª Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar conta com 228 empreendimentos, distribuídos em 210 estandes. São oferecidos alimentos orgânicos, artesanato, queijos e embutidos, vinhos e espumantes, cachaças, produtos de agroindústrias, entre outros. O espaço reúne empreendedores de 126 municípios do Rio Grande do Sul, além de empresários do Amapá, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

“Aprendi, nestes anos de governo, que não temos pequenos produtores, temos grandes produtores de pequenas propriedades. Extrair o sustento e desenvolver tudo o que desenvolvem com recursos mais escassos é, certamente, uma nova façanha. E tudo aqui é feito com muito carinho, com muito cuidado, e isso se reflete nos mais de R$ 800 mil em vendas neste pavilhão desde a abertura”, destacou o governador Eduardo Leite, ao percorrer os estandes.

O Pavilhão da Agricultura Familiar é organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-RS), Emater-RS, Via Campesina e pelo Ministério da Agricultura.

Acompanhando o roteiro do governador pelo Pavilhão da Agricultura Familiar, a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, parabenizou os pequenos produtores pela mobilização. “Estão aqui empreendimentos conduzidos por mulheres, por homens, por jovens, enchendo este espaço das riquezas produzidas lá no campo”, destacou Silvana, ao acrescentar que ouviu inúmeros relatos de agricultores familiares satisfeitos em poder reencontrar o público, a partir da Expointer.

Governador acompanhou premiação de gado leiteiro na Expointer 2021 - Foto: ITAMAR AGUIAR / PALÁCIO PIRATINI

Para o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, a 44ª Expointer é uma nova fase para o RS. “É um dos pavilhões mais queridos da Expointer. As pessoas gostam de estar aqui. Esta edição marca uma Expointer de retomada, de esperança e de confiança. É aqui que está o que temos de melhor, nossa agricultura, nossa pecuária e nossa pujança”, ressaltou.

Também participaram do ato de abertura a superintendente do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul, Helena Pan Rugeri, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, e o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal.

O governador também passou pelo Pavilhão Internacional e pelo Pavilhão do Comércio. No Pavilhão Internacional, encontrou o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, onde conheceu a proposta de disseminação de pins, por meio dos quais os turistas poderão acessar, via QR Code, informações atualizadas do turismo em várias cidades do RS.

Leite ainda visitou a casa da Associação Brasileira de Criadores Cavalos Crioulos (ABCCC), a fim de acompanhar uma prova da Supercopa do Proprietário, e assistiu ao tradicional banho de leite dos campeões do concurso de vacas leiteiras holandesas, tradicional evento da Expointer. A vencedora foi a propriedade familiar Granja Cichelero, de Carlos Barbosa, na Serra.