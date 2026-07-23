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Vidro ultrafino de 1 mm avança na construção civil

Tecnologia triple vacum oferece melhor isolamento térmico e redução de peso nas fachadas, mas o mercado requer especialização de mão de obra, diz e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/07/2026 às 16h25
Vidro ultrafino de 1 mm avança na construção civil
Crédito imagem: Magnific

A demanda por fachadas e esquadrias mais eficientes tem acelerado a adoção de soluções térmicas e acústicas de maior desempenho no Brasil. Nos últimos três anos, o consumo de vidros insulados de alto desempenho cresceu 88% no país, movimento que reflete uma mudança importante no setor: o vidro deixa de ser tratado apenas como componente estético e passa a ocupar papel estratégico em conforto, eficiência energética, desempenho acústico e valorização dos empreendimentos.

É nesse contexto que a Fesqua Vetro – Feira Internacional de Vidro e Esquadrias para Construção Civil chega à segunda edição, integrada à Fesqua – Feira Internacional da Indústria de Esquadrias e ao 17º Vidrosom – Seminário de Soluções Acústicas em Vidro. Realizados de 9 a 12 de setembro, no São Paulo Expo, os eventos reúnem a cadeia produtiva para apresentar tecnologias, tendências e debates sobre os caminhos do setor, incluindo a chegada de soluções como o vidro ultrafino de 1 mm e a necessidade de superar decisões baseadas apenas no menor custo imediato das obras.

"As feiras e o seminário se consolidam como uma parada obrigatória para arquitetos, engenheiros, construtores, fabricantes de esquadrias e vidraceiros. O evento é uma convocação prática para os profissionais conhecerem as tecnologias de ponta que estão transformando as fachadas e janelas no país, garantindo isolamento térmico e acústico de nível internacional em um cenário de mudanças climáticas", comenta Luis Tavares, diretor do Grupo Contramarco, responsável pela realização dos eventos.

Organizador do Vidrosom, Edison Claro destaca que a introdução do vidro de 1 mm no mercado de esquadrias representa um marco disruptivo para a engenharia civil brasileira. Embora a espessura de 1 mm já seja utilizada no Brasil para aplicações mais simples como quadros e nichos decorativos, sua aplicação industrial em escala para janelas e fachadas é uma novidade técnica completa que será detalhada no seminário.

"Trouxemos essa tecnologia para o mercado brasileiro por meio de um acordo de cooperação técnica estabelecido com a Universidade de Xangai e outras instituições de pesquisa da China", explica. "Esse conceito inovador é conhecido globalmente como triple vacuum ou vidro insulado multicâmara ultrafino. A grande vantagem desse sistema está no desempenho térmico associado à drástica redução de peso".

A tecnologia funciona dividindo uma única câmara de vidro em duas menores, o que impede a movimentação do ar interno e reduz a transferência de calor por convecção.

"É o conceito do 'ar empacotado', que funciona de forma semelhante ao isopor. Como o vidro intermediário de 1 mm é ultrafino, conseguimos manter o ar perfeitamente intacto em seu interior, evitando que ele se movimente e transporte o calor de um painel de vidro para o outro", descreve o especialista. "Com isso, aumentamos sensivelmente a resistência térmica do conjunto, permitindo reduzir o coeficiente térmico U em até 40% na comparação com o vidro duplo convencional."

Para ele, diante da previsão científica de que a temperatura global aumente entre 3°C e 4°C na próxima década, soluções térmicas de altíssimo desempenho deixam de ser um luxo e passam a ser uma necessidade de sobrevivência e conforto.

Outro benefício decisivo do vidro de 1 mm é a leveza. Ao reduzir o peso do vidro para apenas um terço do que seria necessário em um sistema convencional de desempenho equivalente, a tecnologia elimina a sobrecarga sobre a estrutura da obra.

"O Vidrosom tem por característica provocar o segmento de engenharia, arquitetura e fabricação de esquadrias. A verdade é uma só: muitos profissionais não sabem comprar esquadrias de forma técnica. Cometem erros graves ao não avaliarem o conjunto completo de uma obra e ignorarem o imenso potencial de economia e valor que essas novas tecnologias agregam a médio e longo prazo. As pessoas continuam muito imediatistas, focando apenas no preço inicial, e o seminário vem justamente para quebrar essa inércia e propor novos caminhos."

O vidro insulado de alto desempenho - o segmento onde se insere o vidro triple vacum - registrou aumento de consumo mesmo que ainda responda por apenas 1% das quantidades vendidas no país. Esse indicador demonstra o gigantesco espaço de crescimento aberto para profissionais que se qualificarem para trabalhar com especificações de valor agregado na Fesqua Vetro.

Para complementar o ecossistema de soluções de alto desempenho, os visitantes da Fesqua e da Fesqua Vetro contarão com a realização simultânea da Feipat – Feira da Patologia das Construções, que chega à sua segunda edição tendo dobrado de tamanho, além da feira de tratamentos de superfície Ebrats. O conjunto de eventos projeta receber mais de 60 mil visitantes qualificados.

Serviço:

Fesqua 2026 | Feira Internacional da Indústria de Esquadrias

Data: 9 a 12 de setembro de 2026

Horário: 4ª a 6ª - 13h às 20h | Sáb. - 11h às 18h

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Mais informações neste link.

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