Ilhéus fortalece turismo no Chocolat Bahia

Ilhéus, no sul da Bahia, reforça sua posição como destino turístico estratégico durante a realização da 17ª edição do Chocolat Bahia, evento que acontece entre os dias 23 e 26 de julho, no Centro de Convenções. A programação reúne experiências ligadas ao cacau, chocolate, gastronomia, cultura, sustentabilidade e turismo regional.

A presença do estande "Visit Ilhéus" amplia a divulgação dos principais atrativos do município e fortalece a conexão entre turismo, economia criativa e cadeia produtiva do cacau. Entre os destaques estão roteiros turísticos, opções de hospedagem, day use, experiências em fazendas de cacau, turismo rural, etnoturismo e passeios pelo litoral ilheense.

Além das experiências relacionadas ao chocolate, o evento também evidencia atrativos naturais e culturais de Ilhéus, como Rio do Engenho, Lagoa Encantada, Parque Municipal Marinho e a temporada de observação de baleias. A proposta é apresentar a cidade como um destino completo, capaz de unir praia, história, gastronomia, natureza e cultura em uma mesma viagem.

A gastronomia regional também ocupa papel importante na programação, com degustações de chocolates premiados, licores e produtos derivados do cacau. Essa valorização fortalece produtores, empreendedores locais, hotéis, restaurantes, agências de turismo e demais serviços ligados à atividade turística.

Segundo a organização, o Chocolat Bahia deve movimentar mais de R$ 25 milhões em negócios e receitas, beneficiando diferentes setores da economia local. Criado em Ilhéus em 2009, o evento se consolidou como uma das principais vitrines do segmento na América Latina, reunindo produtores, chocolatiers, empresários e visitantes de diferentes regiões do país.

Para Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, o evento ajuda a apresentar Ilhéus de forma mais ampla ao visitante. "O Chocolat Bahia mostra que Ilhéus vai muito além do turismo de praia. A cidade tem história, cultura, fazendas de cacau, gastronomia, experiências naturais e uma identidade muito forte ligada ao chocolate. Isso cria oportunidades para o visitante conhecer a região com mais profundidade", afirma.

A presença de personagens ligados à obra de Jorge Amado, como Gabriela e Nacib, também reforça a relação entre literatura, cultura e turismo. Essa conexão contribui para valorizar o Centro Histórico, os atrativos culturais e a memória regional, elementos que seguem presentes na experiência de quem visita Ilhéus.

Com a realização do Chocolat Bahia, Ilhéus fortalece sua imagem como destino turístico integrado à cadeia do cacau e do chocolate, ao mesmo tempo em que amplia oportunidades para o comércio, a hotelaria, a gastronomia e os empreendedores locais. Para saber mais, basta acessar: www.cacauturismo.com.br