Quinta, 23 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Mendonça autoriza PF a investigar repasses para filme sobre Bolsonaro

Vorcaro teria repassado mais de R$ 60 milhões à produtora

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/07/2026 às 15h52

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) , autorizou a Polícia Federal (PF) a instaurar um inquérito para apurar repasses de recursos, pelo empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master , para a produção do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão atende a um pedido da própria PF, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em maio deste ano, o site The Intercept revelou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro a Vorcaro para financiar as gravações da cinebiografia sobre o ex-presidente. De acordo com a publicação, o ex-banqueiro chegou a repassar cerca de R$ 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025.

Após o site divulgar áudios da conversa de Flávio e Vorcaro, ocorrida em novembro do ano passado, o senador negou ter combinado qualquer vantagem indevida com o banqueiro, garantindo que os recursos repassados ao filme eram integralmente privados.

O caso chegou ao Supremo após o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitar a abertura de investigação, que também teve aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Até a publicação desta notícia, a reportagem não havia conseguido contato com a produtora audiovisual Up Entertainment, responsável pela obra.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 10 minutos

Justiça Federal determina indenização a filho de João Cândido

União foi condenada a pagar R$ 300 mil a Adalberto Cândido
Justiça Há 6 horas

IA está presente em 6 de cada 10 órgãos públicos federais e estaduais

Poder judiciário lidera tecnologia, com 94% dos órgãos em 2025

 (Fotos: MPRS)
Justiça Gaúcha Há 9 horas

Homem é condenado a 27 anos e quatro meses de prisão por feminicídio em Três Passos

Tribunal do Júri reconheceu qualificadoras de motivo fútil, emboscada e feminicídio, além do descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Justiça Há 20 horas

PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas

Senador fez afirmações falsas já desmentidas pela Corte

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 23 horas

Quinta reunião entre rodoviários e patrões termina sem acordo no Rio

Empresas não aumentaram proposta de reajuste

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.68 km/h Vento
84% Umidade
23% (0.51mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Sexta
21° 12°
Sábado
18° 13°
Domingo
24° 15°
Segunda
20° 16°
Terça
25° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Aeroportos ampliam investimento em monitoramento climático
Senado Federal Há 6 minutos

Após novo tarifaço dos EUA, medida provisória abre linha de crédito extra
Justiça Há 6 minutos

Justiça Federal determina indenização a filho de João Cândido
Geral Há 7 minutos

CPTM assumirá operação de linhas que falharam e causaram caos em SP
Tecnologia Há 38 minutos

Promoções no móvel pressionam estratégia das MVNOs

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,51%
Euro
R$ 5,78 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,887,52 -1,16%
Ibovespa
176,723,63 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7072 (22/07/26)
03
13
25
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3742 (22/07/26)
01
04
05
06
09
10
12
13
14
15
16
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias