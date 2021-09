Publicado edital de concurso público para ingresso na carreira de procurador do Estado

O edital de abertura do 15º concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira de procurador do Estado foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira (6/9). O documento na íntegra, além de avisos e outras informações sobre o concurso, está disponível nos sites daFundatece daPGE-RS.

As inscrições provisórias serão realizadas de 8 de setembro a 6 de outubro, pela internet, nos sites daProcuradoria-Geral do Estadoe daFundatec, mediante o preenchimento do requerimento de inscrição provisória.



O concurso é destinado ao preenchimento de sete vagas para o cargo de procurador do Estado, com reserva de vagas, conforme legislação em vigor, para candidatos com deficiência e também para candidatos negros. O edital prevê, ainda, que, na hipótese de abertura de novas vagas poderá ocorrer nomeação e posse de candidatos aprovados, a critério da administração, observado juízo de conveniência e oportunidade.



O concurso será composto de três fases, todas com caráter eliminatório e classificatório: fase objetiva, fase escrita e fase definitiva.



A fase objetiva compreenderá uma prova de múltipla escolha composta de 20 questões de Língua Portuguesa e de 80 questões de Disciplinas Jurídicas. A fase escrita compreenderá seis provas dissertativas, com três questões em cada uma delas, e uma prova de elaboração de trabalho jurídico, parecer ou peça processual, conforme disposto no edital.

A fase definitiva será composta de quatro provas orais e uma prova de sustentação oral. As provas orais não excederão a 10 minutos cada, vedada a utilização de consulta. A sustentação oral consistirá na apresentação, em tribuna, de tese elaborada pelo candidato, na condição de procurador do Estado, a partir de um caso previamente proposto. Aplicação das provas objetivas será em 7 de novembro.



Todas as provas serão realizadas em Porto Alegre e observarão os protocolos sanitários e medidas de prevenção à Covid-19 definidos pelas autoridades competentes, vigentes nos dias de aplicação das provas. O concurso terá validade de dois anos a contar da sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.



Os procuradores do Estado são responsáveis pela representação judicial e consultoria jurídica do Estado. Além disso, compete a eles a proposição de orientação jurídico-normativa para a administração pública, direta e indireta; pronunciar-se sobre a legalidade dos atos da administração estadual; e promover a unificação da jurisprudência administrativa do Estado; dentre outras atribuições.