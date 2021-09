Confira o que abre e o que o que fecha no feriado em SP

Em razão do feriado da Independência do Brasil, o governo do estado de São Paulo decretou ponto facultativo hoje (6) e alguns serviços ficarão fechados até amanhã (7).

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo estado são alguns dos estabelecimentos que estarão fechados no período. Na quarta-feira (8), as unidades voltarão a funcionar normalmente, no horário habitual e mediante agendamento.

Nas cidades de Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba, Salto e Santos, o atendimento do Poupatempo será retomado na quinta-feira (9), após os feriados municipais. Já os canais digitais do programa estarão à disposição dos cidadãos mesmo durante o feriado prolongado.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas apenas no feriado e abrem tanto na segunda como na quarta-feira.

Ciretrans

As Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito) de todo o estado estarão fechadas para atendimento ao público na segunda e na terça-feira, assim como as 85 unidades que ficam dentro dos postos Poupatempo.

SPTrans

A SPTrans informou que o funcionamento será normal em todos os postos de atendimento hoje.

Na terça-feira, os postos de atendimento aos usuários localizados nos terminais de ônibus e estações de transferência funcionarão normalmente, das 6h às 22h. Já os postos Metrô Jabaquara, Santana e Augusta estarão fechados.

Mesmo nos horários em que os postos estarão fechados, a compra de créditos pode ser feita via aplicativo, máquinas de autoatendimento, rede credenciada, lotéricas e Banco do Brasil. Os horários de funcionamento podem ser consultados no site da SPTrans.

Operação dos ônibus

A circulação dos ônibus nesta segunda-feira será a de um dia útil comum. Já

na terça-feira, a frota será equivalente à de um sábado.

EMTU

No dia 7, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão a programação horária de domingo. Já as linhas que atendem a Baixada Santista terão a operação equivalente à programação dos sábados.

Metrô

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata vão ter operação normal de dia útil durante todo o dia de hoje. Na terça-feira, a operação será também de dia útil em todas as linhas, havendo reforço na Linha 2-Verde.

Nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás, a oferta de trens no dia do feriado será equivalente à de um domingo e será ajustada ao longo do dia, de acordo com a demanda de passageiros. Na véspera do feriado, a operação será de dia útil.

CPTM

Nesta segunda-feira, as sete linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão operar com oferta de trens semelhante à de um sábado. No feriado, a circulação será equivalente a de um domingo.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos abrem normalmente hoje em todos os locais onde não há feriados municipais. Já amanhã, não haverá atendimento nas agências bancárias.

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês com vencimento em 7 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, ou seja, na quarta-feira. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que manterá o atendimento no feriado por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193-8888.

Bom Prato

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que os restaurantes da rede Bom Prato que abriram no fim de semana também abrirão no feriado. São eles: Brás, Campos Elíseos, Guaianases, Lapa, Santana, São Mateus e Vinte e Cinco de Março.

Parques

Os parques municipais da capital paulista estarão abertos no feriado. Os horários de funcionamento das unidades podem ser consultados no site.

A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz e o Planetário do Carmo estarão fechado, enquanto o Planetário do Ibirapuera estará aberto.

Rodízio

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o Rodízio Municipal de Veículos para automóveis nesta segunda-feira. Já o rodízio para caminhões estará mantido.

Na quarta-feira, o rodízio será retomado normalmente, para veículos com placas finais 5 e 6, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Saúde municipal

A Secretaria Municipal da Saúde da capital paulista informou que a campanha de vacinação contra a covid-19 será suspensa temporariamente no dia 7 de setembro.

Na cidade, estarão abertos e com funcionamento ininterrupto: hospitais e prontos-socorros, hospitais dia 24h, assistências médicas ambulatoriais (AMAs) 24h, unidades de pronto atendimento (UPAs), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção, além do Samu 192.

As unidades básicas de saúde (UBSs) abrirão nesta segunda-feira, somente para vacinação, das 8h às 17h, enquanto as AMAs 12h estarão abertas das 7h às 19h. Já as AMAs/UBSs Integradas funcionarão das 7h às 19h, apenas com pronto atendimento e vacinação contra a covid-19.

Os Hospitais Dia atendem normalmente hoje e fecham ao público na terça-feira.

Estarão fechados nos dias 6 e 7 de setembro os ambulatórios de especialidade (AE), centros de atenção psicossocial II (Caps II), as unidades de vigilância em saúde (Uvis) e as unidades da rede municipal especializada em infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Saúde estadual

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Nesta segunda-feira, os postos de doação da Fundação Pró-Sangue estarão funcionando, exceto o posto de Barueri. No feriado, apenas o Posto Clínicas manterá expediente, das 8h às 17h.

As unidades da Farmácia Dose Certa manterão o expediente habitual hoje, mas estarão fechadas no feriado. Algumas Farmácias de Medicamentos Especializados, conhecidas popularmente como as de alto custo, estarão em funcionamento somente na segunda, incluindo a da FMUSP, retomando o expediente a partir de quarta-feira.

Os ambulatórios médicos de especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) na zona Leste atenderão em horário habitual nesta segunda-feira e programaram suas atividades sem agendamentos na terça-feira.