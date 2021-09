São Paulo suspende rodízio de veículos na véspera de feriado

Está suspenso hoje (6), na cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos, exceto para os caminhões. A medida foi tomada devido à véspera do feriado do Dia da Independência.

Foram mantidas, entretanto, as outras restrições de circulação, como as zonas para caminhões e veículos fretados. Também ficam em vigor as faixas exclusivas para ônibus e as vagas de estacionamento de zona azul.

O rodízio municipal de veículos volta a valer na quarta-feira (8), com limitação para a circulação de veículos com com placas finais 5 e 6, das 7h às 10h e das 17h às 20h.