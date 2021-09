RJ: metrô e trens funcionam no feriado com horário e grades especiais

Nesta segunda-feira (6), véspera de feriado, o funcionamento do MetrôRio será o mesmo de dias úteis, das 5h à meia-noite, com transferência nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central). As linhas de ônibus do Metrô na Superfície funcionarão das 5h às 23h30.

Amanhã (7), feriado da Independência, o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.

A orientação dada pelo MetrôRio aos usuários é que priorizem os meios digitais para recargas e pagamento, como o aplicativo e site do cartão Giro ou método por aproximação NFC. A concessionária ressaltou que essas alternativas são mais seguras, especialmente neste período de pandemia, e evitam filas e o manuseio de dinheiro.

Supervia

No feriado de 7 de setembro, a operação dos trens da Supervia seguirá a grade de domingos e feriados, com a realização de quatro viagens extras no ramal Japeri, ao longo do dia. Os trens vão circular das 4h30 às 22h20, de acordo com a programação de cada ramal. Nesta segunda-feira (6), será mantida a grade de dias úteis.

A Supervia destacou que os usuários procurem se programar antes de viajar, consultando a seção Planeje Sua Viagem, disponível no aplicativo e no site, ou por meio do SuperVia Fone, no número gratuito 0800 726 9494.

Detran

O Detran.RJ informou que não haverá funcionamento nas unidades do departamento nos dias 6 e 7 de setembro, devido ao ponto facultativo decretado pelo governo fluminense. O teleatendimento também não funcionará, retornando à operação na quarta-feira (8), em horário normal, das 6h às 21h.

Bancos

Os bancos abrirão nesta segunda-feira, mas não funcionarão para atendimento presencial no feriado. O que funcionará será somente o sistema de teleatendimento (caixas eletrônicos), além dos serviços pelos canais digitais.

Supermercados

Em relação aos supermercados, não há uma determinação específica da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) para o feriado. O esquema de funcionamento ficará a cargo de cada rede. Na rede Mundial, por exemplo, todas as lojas funcionarão normalmente, no horário de 7h30 às 21h.

Light

As agências da Light funcionarão normalmente hoje (6) e estarão fechadas amanhã. Quando retornarem, no dia 8, seguirão o esquema iniciado no último dia 2, que estabelece o atendimento apenas com horário marcado. A medida evita a formação de filas e aglomerações em ambientes fechados e tem como objetivo garantir a comodidade e a segurança de clientes e colaboradores diante da pandemia da covid-19.

A iniciativa vem sendo implantada pela Light de forma gradual desde junho passado, nos municípios de cobertura da empresa. O agendamento pode ser feito via Whatsapp no número (21) 99981-6059 ou no site da companhia.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que as unidades 24 horas da rede municipal de saúde – unidades de pronto atendimento (UPAs), hospitais e centros de emergência regional – vão funcionar de forma ininterrupta no feriado prolongado da Independência.

Os centros municipais de saúde e as clínicas da família funcionarão hoje, durante o ponto facultativo, no horário das 8h às 17h, exclusivamente para ações vinculadas à campanha de vacinação contra a covid-19. Amanhã, as unidades de Atenção Primária não funcionarão.