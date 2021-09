5ª edição do Painel do Agronegócio do Rio Grande do Sul é lançada

Informações sobre o impacto da agropecuária e do agronegócio na economia gaúcha, bem como dados dos principais segmentos do setor, da agricultura familiar e cooperativismo, além da indústria de máquinas agrícolas, estão na quinta edição do Painel do Agronegócio do Rio Grande do Sul, documento produzido pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e divulgado nesta segunda-feira (6/9). Entre as novidades do estudo deste ano está a inclusão de material sobre as startups do agronegócio do Estado.

A publicação desenvolvida pelos pesquisadores Rodrigo Feix, Sérgio Leusin Júnior e Bruna Borges foi criada em 2015 e é tradicionalmente lançada durante o período da Expointer. O agronegócio contempla atividades agropecuárias (agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca), produção de insumos e de bens de capital (fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas), indústria de transformação de matéria-prima agropecuária (alimentos, biocombustíveis, fumo) e atividades especializadas na oferta de serviços agropecuários e na armazenagem, distribuição e comercialização dos produtos do agronegócio.

O objetivo do estudo é contribuir para a análise conjuntural e estrutural do setor e ampliar o entendimento da sociedade sobre o papel dele no processo de desenvolvimento econômico gaúcho e brasileiro.

"A conhecida avaliação de que a economia gaúcha vai bem quando o setor agropecuário local avança acima da média nacional tende a ser validada mais uma vez em 2021. Além disso, os dados apontam que o Rio Grande do Sul mantém o protagonismo no processo de desenvolvimento de inovações para a agricultura brasileira, seja a partir das tradicionais indústrias de máquinas ou, mais recentemente, das atividades das startups do agronegócio", destaca o pesquisador Rodrigo Feix.



•Material completo do Painel do Agronegócio.