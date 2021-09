Motoristas enfrentam congestionamento no sentido do litoral paulista

O tráfego está congestionado na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 37 ao km 43, devido ao excesso de veículos, na manhã deste domingo (5), segundo informações da concessionária Ecovias.

O tempo está encoberto e com neblina no trecho de serra, onde a visibilidade é parcial. As outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal, de acordo com a concessionária.

A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para inversão de mão de direção e posterior montagem da Operação Descida (7x3). Neste momento, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está em Operação 5x3.

Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Desde à 0h de sexta-feira (3), quando se iniciou a contagem, mais de 234 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 79,7 mil veículos. Das 8h30 às 9h30, a concessionária informou que desceram mais de 6 mil veículos e subiram mais de 1,4 mil veículos.

Interior

As rodovias Bandeirantes e Anhanguera têm tráfego normal nesta manhã, por volta das 10h30, segundo a concessionária, assim como a Castelo Branco e a Raposo Tavares. A rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, também tem tráfego normal no horário.