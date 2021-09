Aminoácidos e Treinamento

Os BCAAs Branched Chained Amino Acids são aminoácidos de cadeia ramificada, Leucina, Isoleucina e Valina, eles tem relação direta com a instalação da fadiga central durante os exercícios intensos e prolongados.

Os efeitos ergogênicos da suplementação de BCAA estão relacionados à sua capacidade de controle do metabolismo protéico no músculo esquelético com elevação de síntese e/ou redução da taxa de degradação protéica, uma vez que ocorre a ativação de enzimas regulatórias deste metabolismo. Além disso, a elevação dos níveis plasmáticos de BCAA pode retardar a fadiga central durante os exercícios pela redução do transporte de triptofano para o cérebro através da barreira hematocefálica.

Uma vez absorvido ele passa pelo fisgado, onde apenas 26% são capturados, o restante encontra-se essencialmente no tecido muscular, que tem uma elevada afinidade com esse aminoácido.

As ações que são atribuídas ao BCAA são baseadas em suas funções fisiológicas, tanto em repouso quanto em exercício. Uma das principais características do BCAA é a síntese protéica, fornecimento de energia para os músculos durante os exercícios e controle do catabolismo muscular.

Em situação de indisponibilidade de glicogênio (carboidratos), os aminoácidos de cadeia ramificada são uma importante fonte de energia em repouso ou durante o exercício. O corpo usa proteínas e aminoácidos como substrato energético disponível quando à redução dos estoques de glicogênio. Além disso, quando a uma baixa na concentração de certos aminoácidos no sangue após treinamentos rígidos, como levantamento de pesos ou mesmo exercícios aeróbios prolongados, o corpo secreta triptofano, emitindo um sinal para o Sistema Nervoso Central produzir serotonina, causando assim fadiga muscular e cansaço.

A suplementação de BCAA auxilia a prevenir lesões e diminuir o tempo de recuperação muscular após esforço intenso ou prolongado. Por isso, eles são amplamente utilizados por atletas para manter uma melhora do desempenho durante toda periodização de treinamento anual.

Em pessoas que fazem grandes esforços em exercícios musculares são recomendados duas a três doses diárias de cerca de 5g. BCAA pré e pós-treino.

Os aminoácidos de cadeia ramificada são suplementos benéficos e eficazes em qualquer programa de nutrição esportiva. Houve debates sobre a sua eficácia, mas, finalmente, há um consenso sobre seus benefícios.

Qualquer atleta que quer construir músculos, ou ter uma energia extra para o seu treinamento, deve usar os aminoácidos de cadeia ramificada ou BCAAs.