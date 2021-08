Cem anos do porto da capital será celebrado com regata solidária neste sábado, dia 7

As comemorações pelo aniversário do Porto de Porto Alegre seguem neste sábado (7/8) com a realização de um velejaço que contará com o apoio de clubes de vela da capital gaúcha. O evento terá largada às 14h, no clube Veleiros do Sul, e a chegada prevista para as 16h, no Cais Embarcadero, em um evento aberto ao público, respeitando os protocolos das autoridades sanitárias.

A regata também será marcada pela solidariedade, pois serão arrecadados gêneros alimentícios e peças de roupas que serão doadas a famílias carentes do Delta do Jacuí. As doações poderão ser feitas por velejadores, operadores portuários e a comunidade em geral diretamente no Cais Embarcadero.

Está prevista a participação de pelo menos 60 veleiros que irão embelezar a paisagem do Guaíba. A promoção é da Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS) e do governo do Estado.