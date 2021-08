PF deflagra operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (6) quatro mandados de busca e apreensão em Campinas, no interior de São Paulo, como parte da Operação Conversor, que visa reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio de operações ilegais de câmbio e evasão de divisas.

As investigações foram iniciadas a partir de informações obtidas em operação deflagrada pela PF em 2019, quando ficaram expostas operações de crédito e débito e de câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas.

De acordo com a PF, os envolvidos movimentavam moeda no exterior por meio do processo conhecido como dólar cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada a atuação com criptomoedas. Na operação de hoje o alvo foi o operador do sistema, empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade.

“O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes. O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e direcionamento de dinheiro a criptomoedas”, informou a PF.

As penas previstas para os crimes investigados somadas podem chegar a dez anos de prisão.