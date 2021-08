Governo inicia parceria com a Microsoft para disponibilizar cursos no portal MobilizaRS

Presidente da Microsoft no Brasil, Tânia Cosentino entregou documento a Leite que oficializa o interesse em firmar acordo com RS - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O projetoMobilizaRS, que tem como objetivo apoiar a retomada econômica no Estado, está prestes a ganhar mais um parceiro. Em reunião com o governador Eduardo Leite, na tarde desta quarta-feira (5/8), a presidente da Microsoft no Brasil, Tânia Cosentino, entregou um documento em que oficializa o interesse da empresa em firmar acordo com o governo gaúcho.

A ideia é que a capacitação profissional em habilidades digitais da “Escola do Trabalhador 4.0” seja unida ao portal doMobilizaRSde forma gratuita.

“Ficamos muito felizes com o andamento dessa parceria com a Microsoft, porque vai robustecer e ampliar o nosso portalMobilizaRS, disponibilizando conteúdo qualificado para capacitar os trabalhadores do RS das diversas idades e nas diferentes frentes, desde aqueles que precisam do letramento digital até aqueles que querem se profissionalizar em programação e análise de dados. Tudo isso disponibilizado de forma gratuita num portal com a participação do governo do Estado”, afirmou o governador.

“É uma forma de a gente poder ajudar a conduzir cada vez mais os trabalhadores gaúchos que tiverem interesse para se conectarem ao que o mercado de trabalho e este novo mundo vai demandar cada vez mais em termos de capacidade de uso das ferramentas tecnológicas”, destacou Leite.

De acordo com o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hipárcio Stoffel, o próximo passo será avançar na estruturação da parceria e planos de trabalho.

“Já vínhamos conversando sobre essa e outras parcerias. Contar com a Microsoft será um grande passo tanto para os servidores estaduais gaúchos como para a população do Estado”, destacou Stoffel. O EDP faz parte da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Tânia Cosentino confirmou que a empresa está disposta a estabelecer outros acordos com o Rio Grande do Sul. “A Microsoft está à disposição para fazer projetos para áreas prioritárias, pois também é de nosso interesse levar tecnologia e capacitação para a população. Em estudos que conduzimos, identificamos que é isso que vai fazer a diferença para o Brasil na retomada pós-pandemia. O RS é um dos Estados mais avançados na digitalização e o próximo passo, agora, é levar conhecimento para que a população possa acessar e usufruir da melhor forma de todos eles”, afirmou a presidente da Microsoft no Brasil.

No início de julho, o Rio Grande do Sul alcançou um resultado inédito por meio do seu projeto de transformação digital, o portal rs.gov.br. O Estado figurou em primeiro lugar no ranking nacional Índice de Oferta de Serviços Digitais 2021 da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC).

Atualmente, o RS oferece 484 serviços estaduais – 61% deles em formato digital, somando 4,46 milhões de acessos mensais. Tudo acessível pelo portal rs.gov.br, com cartas de serviços atualizadas. A meta é chegar a 100% das funcionalidades também na forma digital até o fim de 2022.

Além de conquistar a primeira posição na avaliação nacional, o RS figura no topo do ranking nas dimensões Capacidades para a Oferta Digital de Serviços (que mede a implementação do portal único ou do portal de serviços, a carta de serviços e outros fatores habilitadores) – empatado com a Bahia – e Regulamentação sobre Modernização para a Oferta de Serviços Públicos (focada em dispositivos legais ou infralegais relacionados à temática de governo digital).