Hospital da Brigada Militar da capital recebe plataforma robótica para cirurgias

O Hospital da Brigada Militar (HBM) de Porto Alegre recebeu a plataforma robótica Geração X Da Vinci com ultrassonografia transoperatória. Investimento de cerca de R$ 9 milhões, o aparelho é uma grande conquista para a qualificação dos serviços prestados pelo HBM.

Para auxílio no tratamento oncológico cirúrgico e nas cirurgias abdominais e pélvicas, a plataforma robótica traz, entre outros benefícios, melhores resultados na recuperação.

A aquisição da plataforma robótica Geração X Da Vinci reforça a preocupação da Estado para ampliar a estrutura oferecida aos seus servidores e dependentes.

Agora, a equipe do HBM da capital se prepara para colocar o equipamento em operação. A expectativa é que a sala onde o aparelho será instalado seja inaugurada em setembro. Com um conjunto de equipamentos e adequações especiais, a plataforma robótica estará pronta para uso.

O projeto para a aquisição se iniciou em 2017 e ficou um período parado por conta dos trâmites de importação e o alto custo do aparelho. Com as mudanças causadas pela pandemia do coronavírus, o valor do equipamento teve redução considerável, assim como o processo para trazê-lo ao Brasil facilitado, o que ocasionou na retomada da compra pela BM. O equipamento chegouao HBM na segunda-feira (2/8).