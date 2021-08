Brasil supera 20 milhões de casos de Covid-19

O Brasil contabilizou mais 40.716 casos novos de Covid-19, ontem, quarta-feira. Com isso, o número de contaminações subiu para 20.026.533, de acordo com o balanço do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).

Também foram notificados mais 1.175 óbitos, ampliando para 559.607 o total de vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde calcula que cerca de 18,7 milhões de pessoas já tenham se recuperado da Covid-19. Por razões técnicas, Ceará e Rio Grande do Norte não enviaram os dados desta quarta.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias está em 918, a menor registrada desde 8 de janeiro. Já a média de novos casos é de 32.772, também em queda, no mais baixo patamar desde 27 de novembro.

