Primeira etapa do Iconicidades tem 11 propostas inscritas

A primeira etapa do projeto Iconicidades – o chamamento público aos municípios com mais de 100 mil habitantes – se encerrou na segunda-feira (2/8) com 11 propostas submetidas. Os gestores municipais indicaram arquiteturas já ou potencialmente icônicas para serem revitalizadas e servirem a novos usos, que estimulem a inovação e a economia baseadas no capital intelectual, contribuam para criar ecossistemas criativos e fomentem novos empreendimentos.

A partir de agora, as inscrições serão analisadas por uma comissão técnica formada por servidores das secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) – incluindo a Central de Licitações (Celic) –; da Cultura (Sedac); de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict); de Obras e Habitação (SOP); e do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP); além de profissionais indicados pelas seccionais gaúchas do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/RS) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS).

“Queremos um Estado mais atraente e, nesse sentido, esse projeto promoverá importantes ganhos aos gaúchos. É uma empreitada do governo que demonstra que estamos abertos para o novo”, afirma o titular da SPGG, Claudio Gastal.

Os critérios que nortearão a comissão são engajamento e interesse do gestor local, existência de iniciativa prévia que se adapte ao projeto, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e complexidade. “Serão analisadas as justificativas e evidências de que a proposição das cidades contribuirá para torná-las mais empreendedoras, inovadoras e criativas e estimulará a retomada e a revitalização de espaços arquitetônicos simbólicos para estabelecimento desses novos negócios”, explica o diretor-geral do EDP, Hiparcio Stoffel, que gerencia a iniciativa.

Até cinco propostas passarão à fase seguinte, que são concursos públicos voltados a arquitetos de todo o país para criarão de planos de revitalização aderentes aos usos que cada município pretende. As melhores ideias para cada espaço serão premiadas com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de contrato para desenvolvimento do projeto executivo para o primeiro colocado. O Estado arcará com os custos desses projetos e os entregará aos municípios que, em contrapartida, assumirão o compromisso de executar as intervenções previstas e, posteriormente, coordenar localmente a iniciativa.

O Iconicidades foi lançado em 21 de junho como parte do Avançar, programa transversal que envolve as iniciativas com as quais o governo do Rio Grande do Sul pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população. Resultado de um ciclo de reformas estruturais, construído a partir de diálogo com a sociedade, o Avançar organiza as principais entregas da gestão 2019-2022, tendo como fundamento os resultados alcançados pela atual administração.

CIDADES E PROJETOS INSCRITOS

•Bento Gonçalves– Praça Centenário

•Cachoeirinha– Complexo Cultural Casa de Cultura

•Caxias do Sul– Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho

•Erechim– Centro de Belas Artes

•Novo Hamburgo– Salão Schimitt-Streb/Conservatório Municipal de Música

•Pelotas– Antiga sede do Banco do Brasil/Centro de Gastronomia Senac

•Porto Alegre– Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues

•Rio Grande– Molhes da Barra

•Santa Maria– Clube dos Ferroviários

•São Leopoldo– Casa da Feitoria/Museu do Imigrante

•Uruguaiana– Orla do Rio Uruguai/Ponte Internacional