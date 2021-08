Fiocruz confirma mais quatro casos da variante delta do coronavírus no Estado

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou, nesta quarta-feira (4/8), mais quatro casos da variante delta do coronavírus no Rio Grande do Sul. Um deles, de um residente de Gramado, já era considerado confirmado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), pois apresentou resultado positivo em sequenciamento genético parcial realizado no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDCT), somado ao vínculo epidemiológico com um caso confirmado por sequenciamento genético completo da Fiocruz. Ambos se referem aos dois primeiros casos confirmados no Rio Grande do Sul em 19 de julho.

O segundo caso confirmado também é contactante do primeiro paciente confirmado em Gramado. Os outros dois casos confirmados nesta quarta-feira são de residentes de Esteio e Sapucaia do Sul. Todos os pacientes já estão recuperados e liberados de isolamento. No total, o Rio Grande do Sul tem até agora 11 casos confirmados com a variante delta e 34 identificados por sequenciamento parcial aguardando o resultado da análise da Fiocruz.

De acordo com o especialista em saúde do Laboratório Central do Estado (Lacen/RS), Richard Steiner Salvato, os casos de delta já correspondem a 15% das amostras sequenciadas pelo Cevs na última semana, “demonstrando a rápida disseminação no Estado dessa variante de preocupação”. O Cevs tem analisado por volta de 200 amostras semanalmente.

O Cevs realiza, por meio do Lacen/RS e do CDCT, testes preliminares para a identificação desses casos suspeitos, incluindo sequenciamento parcial. As análises determinam se a amostra é uma provável variante de preocupação a partir da identificação de mutações específicas que são diferentes entre os tipos de vírus. Ao serem enviadas para a Fiocruz, as amostras passam por um sequenciamento genômico completo, que fornece detalhes do perfil de mutações e classifica com precisão a linhagem de cada amostra.

A delta, primeiramente identificada na Índia, é uma das chamadas “variantes de preocupação” (VOC, variants of concern na sigla em inglês), pois são variações que trazem alguma mudança no comportamento do vírus. A característica mais marcante, já comprovada cientificamente, é a maior transmissibilidade. Quanto à gravidade, ainda não há evidências de que a delta provoque uma doença mais ou menos agressiva em relação às outras linhagens.

Municípios onde há casos confirmados:

Canoas, Esteio, Gramado, Nova Bassano, Sapucaia do Sul e Santana do Livramento

Municípios onde há casos identificados por sequenciamento parcial e aguardam confirmação da Fiocruz:

Alvorada, Canoas, Capão da Canoa, Caxias Do Sul, Esteio, Gramado, Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, São José dos Ausentes, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Triunfo e Viamão.

•Acompanhe as informações sobre o registro de variantes do coronavírus no painel de vigilância genômica da Secretaria da Saúde (SES).