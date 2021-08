Governador alinha com o ministro da Infraestrutura projetos prioritários para o RS

Em Brasília nesta quarta-feira (4/8), o governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, das secretárias de Comunicação, Tânia Moreira, e de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Na pauta, a discussão de projetos prioritários para o Rio Grande do Sul.

“Foi uma reunião estratégica entre a nossa equipe de governo e a equipe do ministro Tarcísio Gomes de Freitas sobre investimentos federais e obras prioritárias no Rio Grande do Sul em diversas frentes de infraestrutura, rodoviária, ferroviária e aeroportuária, fazendo um ponto de controle e status dos projetos que mais interessam ao nosso Estado”, afirmou o governador.

Ranolfo e Leite reforçaram a importância de demandas como a revitalização da malha ferroviária e investimentos em rodovias - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

“Saímos bastante otimistas pela evolução de projetos importantes e também reforçamos a importância de algumas demandas, como a revitalização da malha ferroviária e de investimentos em rodovias federais que são fundamentais para o desenvolvimento e a competitividade do Estado”, complementou.

Segundo o ministro, estão em fase final de estudo os projetos de concessão das BRs 116, 290 e 292, com previsão de fazer o leilão no segundo semestre de 2022, e que, além da renovação da concessão da malha ferroviária sul, estão sendo analisados investimentos nas ferrovias existentes, para ampliar a capacidade e a velocidade dos transportes.

Além disso, Freitas afirmou que há avanços na duplicação da BR-116, que tem 62% da obra executada, com previsão de entregar mais 16 quilômetros em 2021 e de conclusão em 2022. A Travessia Urbana de Santa Maria tem previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2022. Por fim, as obras de ampliação dos aeroportos de Passo Fundo, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Santo Ângelo e Santa Rosa estão em fases distintas, mas avançando, segundo o ministro.

“O Rio Grande do Sul é um importante Estado e estamos muito focados em dar andamento às obras federais, priorizando a conclusão de obras estratégicas, como é o caso da BR-116 e da BR-290. Para isso, o alinhamento com o governo do Estado e também com as empresas parceiras é fundamental”, destacou o ministro.