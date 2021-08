Carne de frango sobe 18,86% no ano e pode ficar ainda mais cara com produção menor

O frango, para muitos consumidores opção para substituir a carne vermelha, pode ficar ainda mais caro. O alimento vem acumulando altas e deve seguir em escalada à medida que a indústria repasse o aumento nos custos com a produção. Em resposta a esses gastos que subiram durante a pandemia, o setor agora vem encolhendo o abate de animais, reduzindo a oferta e encarecendo o produto final.

Somente em junho, a produção encolheu 15% no Rio Grande do Sul. Desde março, a redução dos abates é ainda mais forte, recuando 21,1%. Segundo a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), as medidas adotadas pelo setor são para evitar danos maiores tanto para os produtores quanto para o consumidor.

Entre os fatores que levam à redução dos abates, a entidade gaúcha cita a especulação no valor do milho e a redução de estabelecimentos consumidores, como restaurantes, em razão da pandemia de coronavírus, que afetou também a logística do grão e do farelo de soja, que compõem a ração dos animais.

