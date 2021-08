RS recebe mais 176,5 mil doses de vacina nesta quarta-feira

O Rio Grande do Sul recebe nesta quarta mais 176,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 51,4 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan, chegarão ao Aeroporto Salgado Filho, às 9h. Já a partir das 18h35min, o terminal recebe mais 125.190 doses da Pfizer.

Ontem, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) distribuiu vacinas contra a Covid-19 para as dez Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) mais distantes de Porto Alegre. Das 469.845 doses do imunizante transportadas, 228.645 foram destinadas à primeira aplicação e 241.200 para a segunda. Na remessa, havia vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Coronavac.

