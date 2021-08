Empresa Gaúcha de Rodovias altera cálculo das tarifas de pedágio

A partir de quinta-feira (5/8), veículos de passeio pagarão 10% menos no valor do pedágio em oito das 12 praças da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A medida integra um alinhamento tarifário promovido pelo órgão público para padronizar a cobrança conforme o modelo adotado em todo o país.

O desconto entrará em vigor nas praças com tarifa básica atual a partir de R$ 7 e contempla cerca de 80% dos usuários que passam pelas cancelas da EGR. A mudança se aplica aos pedágios de Boa Vista do Sul e Cruzeiro do Sul (ambos na RSC-453), Flores da Cunha (ERS-122), Gramado (ERS-235), Santo Antônio da Patrulha (ERS-474), São Francisco de Paula (ERS-020), Três Coroas (ERS-115) e Viamão (ERS-040).

Segundo o diretor-presidente da EGR, Marcelo Gazen, o objetivo é aderir ao sistema já praticado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Assim, caminhões pagarão o valor da tarifa básica multiplicado pelo número de eixos do veículo.

"São alterações necessárias para termos critérios bem definidos de cobrança e, ao mesmo tempo, equilibrarmos os valores pagos pelos condutores de veículos de passeio", explicou Gazen. "Dessa forma corrigiremos distorções, e nossas praças de pedágio irão obedecer ao modelo tarifário aplicado em todo o Brasil."

Como ficarão as novas tarifas:

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul