Aeronaves das forças de segurança transportam vacinas contra Covid-19 nesta terça (3)

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) distribuiu vacinas contra Covid-19 para dez Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). Das 469.845 doses do imunizantetransportadas nesta terça-feira (3/8), 228.645 são destinadas à primeira aplicação e 241.200 para segunda. Na remessa, há vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Coronavac.

Um helicóptero da Polícia Civil levou as doses até a 4ª CRS, em Santa Maria. Um avião da Brigada Militar transportou para Bagé as doses da 7ª CRS, para Erechim as das 6ª e 11ª CRSs, para Palmeira das Missões as das 2ª e 15ª CRS e, por fim, para Santo Ângelo as das 9ª, 12ª, 14ª e 17ª CRSs.

Os imunizantes das demais coordenadorias foram disponibilizados na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), da Secretaria da Saúde (SES), e transportados por terra pelos responsáveis regionais ou por veículos da pasta.