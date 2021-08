Finalizada a recuperação da ERS-331, no Alto Uruguai

O governo do Estado finalizou as obras de recuperação da ERS-331, na região do Alto Uruguai. Iniciadas em maio, as atividades restabeleceram as condições de trafegabilidade de 14,5 quilômetros da rodovia em Marcelino Ramos, entre o distrito de Pinhalzinho e a sede do município.

Os trabalhos de sinalização da pista foram concluídos na última semana. Em junho, a rodovia já havia passado por restaurações do pavimento nos pontos críticos e correção de deformidades.

“Trata-se de uma obra que beneficia um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul, reconhecido dentro e fora do Estado por seu balneário de águas termais", destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Investir em rodovias é impulsionar o desenvolvimento de nossas comunidades, e é assim que seguiremos com o aporte de R$ 1,3 bilhão do Plano de Obras 2021-2022."

Coordenados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), os serviços na ERS-331 receberam R$ 2,1 milhões. “Estamos dando andamento ao projeto do governo do Estado de transformar o panorama da malha rodoviária, possibilitando que o deslocamento ocorra em estradas com o mínimo de imperfeições e bem sinalizadas, tornando a segurança prioridade”, afirma o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino.

Turistas que se deslocam para Marcelino Ramos podem usufruir de uma rodovia em excelentes condições de trafegabilidade