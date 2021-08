Concluída recuperação do acesso a Severiano de Almeida, no Alto Uruguai

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) concluiu as obras de recuperação do acesso a Severiano de Almeida, no Alto Uruguai. Iniciadas em junho, as melhorias nas condições de trafegabilidade da ERS-426 abrangem 5,2 quilômetros até o entroncamento com a BR-153, próximo a Erechim.

“Cumprimos mais um dos compromissos estabelecidos no Plano de Obras 2021-2022, anunciado em junho pelo governo do Estado. Com um aporte de R$ 1,8 milhão para a rodovia, finalizamos com qualidade e rapidez o trabalho nesse que é um dos 28 trechos a serem recuperados na região”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Para eliminar as imperfeições da pista, o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que foi necessário executar reparos localizados e recomposição do pavimento, além de pintura do eixo central e das laterais da pista.

“Esse trabalho possibilita que a população conte com uma rodovia em condições adequadas de deslocamento”, aponta Faustino. “Estamos mobilizados para transformar o cenário das estradas gaúchas e impulsionar o desenvolvimento econômico.”